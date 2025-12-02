Entreprises / Actions / marché automobile français
Entreprises / Actions
marché automobile français
L’électrique confirme sa poussée sur le marché automobile français / Les nouveaux modèles tirent les ventes et stimulent les commandes
Derrière un mois de novembre quasi stable, l’électrique continue de tirer le marché français. La part de ces motorisations dépasse désormais un quart des ventes, portée par de nouveaux modèles et par un rebond sensible des commandes.
02/12/2025 - 15:00
La photographie de novembre du marché automobile français peut donner l’illusion d’un marché figé, avec 132 927 immatriculations de voitures particulières et un repli symbolique de 0, 29 % selon la Plateforme automobile (PFA). Un ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Point d’inflexion pour le marché automobile français / Les ménages s’emparent à leur tour du marché de l’électrique
03/11/2025 - 16:45
Le marché automobile français se redresse en trompe-l’œil / Les immatriculations masquent la baisse continue des commandes
06/03/2023 - 11:00
02/02/2023 - 14:00
16/08/2022 - 10:30