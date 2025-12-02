Entreprises / Actions
EssilorLuxottica réunit la crème des chercheurs au sein de son comité consultatif scientifique / Un organe nouvellement créé pour mieux accompagner l’accélération de son innovation
Le géant de l’optique a créé un comité consultatif scientifique, composé de chercheurs émérites, où figure notamment le prix Nobel de physique de 2022, Alain Aspect. Un groupe expert dans les domaines situés à la frontière de la science, de la technologie et de la santé, sur lequel EssilorLuxottica compte s’appuyer pour bénéficier de conseils stratégiques et d’analyses sur de futures opportunités. De quoi accélérer encore sa trajectoire d’innovation, dans la lignée de ses axes de recherche fondamentaux.
02/12/2025 - 14:00
