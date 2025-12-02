Dirigeants, gouvernance / La Banque des Territoires / La Caisse des Dépôts
Dirigeants, gouvernance
La Banque des Territoires / La Caisse des Dépôts
La directrice de cabinet d’Olivier Sichel nommée à la Banque des Territoires / Marie-Laure Gadrat à la tête de la direction régionale Ile-de-France
À l’occasion du départ de Richard Curnier vers la direction des clientèles bancaires, la Banque des Territoires a décidé de confier la direction régionale Île-de-France à Marie-Laure Gadrat, actuelle directrice de cabinet du directeur général de la Caisse des Dépôts, passée notamment par les cabinets ministériels. Elle prendra le relais dès le 5 janvier prochain.
02/12/2025 - 10:30
© Copyright WanSquare
