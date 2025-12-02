Evenements
Une délégation d’envergure pour la visite d'Emmanuel Macron en Chine / Un déplacement pour rééquilibrer les relations économiques
Alors que la France affiche un déficit commercial record de 47 milliards d’euros avec la Chine et que plusieurs filières tricolores sont visées par des enquêtes commerciales, Emmanuel Macron atterrira mercredi à Pékin avec une délégation économique hors norme : 35 patrons, des géants industriels aux fleurons de l’agroalimentaire, mais pas que. Objectif affiché : rééquilibrer une relation économique devenue asymétrique et défendre un accès « juste et réciproque » au marché chinois, avec l’intention d’arracher des avancées concrètes.
02/12/2025 - 09:00
