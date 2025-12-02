Macro-économie / Taux / Saxo Bank / Andrea Tueni / Prévisions
Les marchés financiers pourraient bien forcer l’Hexagone à adopter une discipline budgétaire pour le moins solide, c’est ce qu’imagine la déclinaison locale des scénarios extrêmes proposés annuellement par Saxo Bank. Rédigée par les soins d’Andrea Tueni, Head of Sales Trading chez Saxo Bank, elle s’ajoute aux huit scénarios imaginés à l’échelle mondiale par la Banque danoise. Ils vont d’avancées dans le quantique à l’introduction en Bourse de SpaceX en passant par une croissance dopée par le mariage de Taylor Swift ou encore à un grand bug dans l’IA. Autant de prédictions dont la probabilité d’occurrence est faible mais dont les conséquences seraient colossales.
02/12/2025 - 11:30
