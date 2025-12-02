WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche
Crypto; SpaceX; IA

Macro-économie / Taux / Saxo Bank / Andrea Tueni / Prévisions

Macro-économie / Taux
Saxo Bank / Andrea Tueni / Prévisions

Des prévisions chocs de Saxo Bank qui n’épargnent pas la France / L’intelligence artificielle y occupe également une place de choix

Les marchés financiers pourraient bien forcer l’Hexagone à adopter une discipline budgétaire pour le moins solide, c’est ce qu’imagine la déclinaison locale des scénarios extrêmes proposés annuellement par Saxo Bank. Rédigée par les soins d’Andrea Tueni, Head of Sales Trading chez Saxo Bank, elle s’ajoute aux huit scénarios imaginés à l’échelle mondiale par la Banque danoise. Ils vont d’avancées dans le quantique à l’introduction en Bourse de SpaceX en passant par une croissance dopée par le mariage de Taylor Swift ou encore à un grand bug dans l’IA. Autant de prédictions dont la probabilité d’occurrence est faible mais dont les conséquences seraient colossales.

02/12/2025 - 11:30
PAR Henri Bomont
Prévisions choc de Saxo Banque. DR
Prévisions choc de Saxo Banque. DR
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Sur les marchés
Interparfums laisse les marchés sur leur faim / Un triptyque défavorable l'empêche d’établir des prévisions d’activité pour 2026
19/11/2025 - 17:06
Feuilleton de l'été
Série d’été - ces jeunes leaders qui construisent la France de demain / Hadrien Camatte, économiste senior France, Belgique et zone euro chez Natixis Corporate & Investment Banking
08/09/2025 - 09:00
Feuilleton de l'été
Série d’été - ces jeunes leaders qui construisent la France de demain / Andrea Tueni, responsable des activités de marchés chez Saxo Banque
25/07/2025 - 09:00
Macro-économie / Taux
Dérapage budgétaire : le Trésor se réforme / Une partie des recommandations de l’IGF appliquées
01/04/2025 - 09:00
Macro-économie / Taux
Les prévisions chocs de Saxo Bank sont de retour / Huit scénarios pouvant modifier profondément l'économie mondiale
03/12/2024 - 10:30
Macro-économie / Taux
Le FMI révise très légèrement à la baisse ses prévisions de croissance mondiale / Les Etats-Unis compensent la faiblesse européenne
22/10/2024 - 15:00
Macro-économie / Taux
Les marchés pourraient faire fi une nouvelle fois des élections américaines / L’ombre du "Trump Trade" plane encore
21/10/2024 - 09:00
Publications, Résultats
Pluxee relève une fois de plus ses prévisions / Et détaille son partenariat stratégique avec Santander
04/07/2024 - 14:03
 