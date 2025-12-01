Entreprises / Actions / AXA / Prima
Entreprises / Actions
AXA / Prima
Prima, un accélérateur pour la stratégie européenne d’AXA / Le groupe renforce l’auto et sa plateforme digitale
Le rachat majoritaire de Prima offre à AXA un puissant levier de croissance en Italie et dans le canal direct. L’insurtech, rentable et très avancée technologiquement, devient un pilier clé de sa stratégie européenne, malgré un effet notable sur le ratio de solvabilité.
01/12/2025 - 18:15
L’annonce était passée relativement inaperçue au cœur de l’été, éclipsée par la publication simultanée des résultats semestriels. Elle prend désormais tout son relief avec la finalisation, fin novembre, de l’acquisition par AXA ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
AXA garde le cap, malgré un vent de normalisation / Une croissance équilibrée et un ratio de solvabilité renforcé à 222 %
31/10/2025 - 15:00
AXA met en place la relève avant la prochaine étape stratégique / Thomas Buberl redessine son premier cercle
17/10/2025 - 15:00
14/10/2025 - 11:06
AXA défend sa trajectoire face aux effets de change / Croissance équilibrée et acquisition ciblée en Italie
01/08/2025 - 14:00
AXA enclenche son programme de rachat le plus ambitieux / Un montant inédit pour absorber la perte de revenus d’AXA IM
02/07/2025 - 17:00