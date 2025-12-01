WAN
Régulation / Concurrence / AMF / Médiation

Régulation / Concurrence
AMF / Médiation

Marielle Cohen-Branche tire sa révérence de l’AMF / Rémi Bouchez nommé nouveau médiateur

Après quatorze années marquées par une médiation active et reconnue, l’Autorité des marchés financiers tourne une page : Marielle Cohen-Branche cède sa place à Rémi Bouchez, haut magistrat au parcours d’exception. Nommé par la présidente Marie-Anne Barbat-Layani, l’ancien membre de la HATVP prend les rênes de la médiation financière dès ce lundi pour un mandat de trois ans.

01/12/2025 - 16:00
PAR Alexandra Milleret
Rémi Bouchez (AMF)
Rémi Bouchez (AMF)
