Sur les marchés / kaleon / IPO / euronext growth

Sur les marchés
kaleon / IPO / euronext growth

Kaleon achève son premier jour de (double) cotation sur une note positive / Une introduction sur Euronext Growth au format original

Ce lundi marquait la première journée de négociation sur Euronext Growth, à Paris et Milan, des titres de la société italienne spécialisée dans la valorisation, la préservation et la conservation du patrimoine historique. Une séance qui s’est terminée dans le vert. Cette introduction en Bourse, simultanée sur les deux places, avait été assortie d’une tranche réservée aux investisseurs particuliers français.

01/12/2025 - 17:47
PAR Noémie Helvig
Cérémonie de la cloche de Kaleon, crédits : Euronext
Cérémonie de la cloche de Kaleon, crédits : Euronext
