Sur les marchés / kaleon / IPO / euronext growth
Sur les marchés
kaleon / IPO / euronext growth
Kaleon achève son premier jour de (double) cotation sur une note positive / Une introduction sur Euronext Growth au format original
Ce lundi marquait la première journée de négociation sur Euronext Growth, à Paris et Milan, des titres de la société italienne spécialisée dans la valorisation, la préservation et la conservation du patrimoine historique. Une séance qui s’est terminée dans le vert. Cette introduction en Bourse, simultanée sur les deux places, avait été assortie d’une tranche réservée aux investisseurs particuliers français.
01/12/2025 - 17:47
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
IPO : l’Europe décroche-t-elle vraiment face au reste du monde ? / Le modèle intégré d'Euronext à prendre en compte
29/08/2025 - 10:00
Lise veut bâtir une Bourse sur-mesure pour les PME et ETI / Une infrastructure de marché à la dimension partenariale qui se construit pas à pas
19/08/2025 - 10:00
Quelles évolutions possibles des pratiques d’IPOs pour les dynamiser ? / Paris Europlace présente ses recommandations à l'AMF
11/07/2025 - 16:00
L’horizon rapproché des IPOs s’assombrit / Le marché mondial avait pourtant tenu bon depuis le début de l'année
17/04/2025 - 11:00
La Place financière de Paris dévoile son manifeste pour faire grandir les entreprises par les marchés de capitaux / Une question de garantie de la souveraineté économique de l’Europe
18/03/2025 - 11:32
Une arrivée applaudie à la Bourse de Paris pour Odyssée Technologies / Le spécialiste de la mécanique de précision va pouvoir dérouler sa feuille de route comme prévu
13/12/2024 - 17:45
Odyssée Technologies donne le coup d’envoi de son IPO / Une nouvelle arrivée sur Euronext Growth à Paris
27/11/2024 - 17:46
Une entreprise d’IA générative va s’introduire sur Euronext Growth / LightOn obtient l'approbation de l'AMF pour viser la Bourse parisienne
22/10/2024 - 14:30