WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Entreprises / Actions / Airbus

Entreprises / Actions
Airbus

Airbus déjoue une crise majeure / Une vulnérabilité résolue, mais un autre point de vigilance apparaît

La défaillance logicielle détectée sur la famille A320 aurait pu prendre une tout autre ampleur. Grâce à une intervention mondiale menée au pas de charge, Airbus a évité un scénario à la 737 MAX. Si les implications financières de cette opération restent à préciser, des rumeurs séparées sur un possible défaut de qualité en production sont venues, en parallèle, rappeler la sensibilité de la montée en cadence.

01/12/2025 - 15:00
PAR François Berthon
La flotte A320, mise à jour ce week-end après la détection d’une faille logicielle - AFP
La flotte A320, mise à jour ce week-end après la détection d’une faille logicielle - AFP
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Entreprises / Actions
L’IA et la data ont résolument de quoi être des vecteurs stratégiques pour les industriels français / Bernard Fontana, Patrick Pouyanné et Guillaume Faury en livrent quelques exemples
26/11/2025 - 17:00
Entreprises / Actions
Alerte : Airbus, Leonardo et Thales s’unissent pour créer ensemble un acteur spatial européen
23/10/2025 - 07:13
Entreprises / Actions
Septembre record pour Airbus / Un défi de cadence inédit mais jugé crédible
10/10/2025 - 11:00
Entreprises / Actions
Un second semestre décisif pour Airbus / La concentration du calendrier fait peser un risque d’exécution élevé
08/08/2025 - 16:00
Entreprises / Actions
Airbus se montre offensif au Salon du Bourget / Guillaume Faury maintient cap et objectifs de livraisons
19/06/2025 - 15:00
 