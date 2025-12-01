La défaillance logicielle détectée sur la famille A320 aurait pu prendre une tout autre ampleur. Grâce à une intervention mondiale menée au pas de charge, Airbus a évité un scénario à la 737 MAX. Si les implications financières de cette opération restent à préciser, des rumeurs séparées sur un possible défaut de qualité en production sont venues, en parallèle, rappeler la sensibilité de la montée en cadence.