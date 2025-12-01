Entreprises / Actions / Airbus
Entreprises / Actions
Airbus
Airbus déjoue une crise majeure / Une vulnérabilité résolue, mais un autre point de vigilance apparaît
La défaillance logicielle détectée sur la famille A320 aurait pu prendre une tout autre ampleur. Grâce à une intervention mondiale menée au pas de charge, Airbus a évité un scénario à la 737 MAX. Si les implications financières de cette opération restent à préciser, des rumeurs séparées sur un possible défaut de qualité en production sont venues, en parallèle, rappeler la sensibilité de la montée en cadence.
01/12/2025 - 15:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
L’IA et la data ont résolument de quoi être des vecteurs stratégiques pour les industriels français / Bernard Fontana, Patrick Pouyanné et Guillaume Faury en livrent quelques exemples
26/11/2025 - 17:00
23/10/2025 - 07:13
10/10/2025 - 11:00
Un second semestre décisif pour Airbus / La concentration du calendrier fait peser un risque d’exécution élevé
08/08/2025 - 16:00
Airbus se montre offensif au Salon du Bourget / Guillaume Faury maintient cap et objectifs de livraisons
19/06/2025 - 15:00