Après avoir fait savoir que sa direction financière allait changer de visage, en raison du départ de Sascha Bibert, le spécialiste des tubes sans soudure a annoncé que Nathalie Delbreuve allait le rejoindre à ce poste. Elle occupait ces mêmes fonctions depuis cinq ans chez Verallia et avait auparavant également collaboré chez OPmobility (anciennement Plastic Omnium).