Nathalie Delbreuve rejoint Vallourec pour diriger ses finances / En provenance de chez Verallia, elle intègre son comité exécutif
Après avoir fait savoir que sa direction financière allait changer de visage, en raison du départ de Sascha Bibert, le spécialiste des tubes sans soudure a annoncé que Nathalie Delbreuve allait le rejoindre à ce poste. Elle occupait ces mêmes fonctions depuis cinq ans chez Verallia et avait auparavant également collaboré chez OPmobility (anciennement Plastic Omnium).
01/12/2025 - 14:00
La semaine dernière, quelques mois après le terme de l’OPA de son premier actionnaire, Verallia annonçait le départ ...
