Dans le contexte de la construction d’un marché unique des capitaux plus intégré et compétitif, l’Autorité des marchés financiers (AMF) appelle à un renforcement significatif des pouvoirs de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA). Objectif : garantir une supervision directe et consolidée des grandes entités transfrontalières et des acteurs mondiaux de la finance, notamment dans le secteur des cryptoactifs.