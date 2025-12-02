Sous l’effet des droits de douane américains, la Chine redirige massivement ses exportations vers l’Allemagne, devenue marché de substitution. Une étude de l’Institut allemand de l’économie (IW) rapporte une explosion des importations chinoises dans des secteurs stratégiques, du véhicule hybride aux composants industriels, faisant peser une pression croissante sur les industries clés du pays.