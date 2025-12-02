WAN
Macro-économie / Taux

Macro-économie / Taux

Quand les droits de douane américains détournent les flux commerciaux vers l’Europe / L’Allemagne mise sous pression

Sous l’effet des droits de douane américains, la Chine redirige massivement ses exportations vers l’Allemagne, devenue marché de substitution. Une étude de l’Institut allemand de l’économie (IW) rapporte une explosion des importations chinoises dans des secteurs stratégiques, du véhicule hybride aux composants industriels, faisant peser une pression croissante sur les industries clés du pays.

02/12/2025 - 10:00
PAR Yoann Defrance
Usine Thyssenkrupp à Duisbourg - Ina FASSBENDER / AFP
Usine Thyssenkrupp à Duisbourg - Ina FASSBENDER / AFP

La première économie européenne devient un exutoire. Une étude de l’Institut allemand de l’économie (IW), ...

Macro-économie / Taux
L’apprentissage n’a pas tenu toutes ses promesses / Un financement conséquent qui produit des effets très hétérogènes
01/12/2025 - 17:00
Macro-économie / Taux
Alerte : S&P Global Ratings maintient la note de la France
28/11/2025 - 23:11
Macro-économie / Taux
La balance commerciale tricolore bénéficie de la transition énergétique / L’ensemble des importateurs nets d'énergie fossile devrait en profiter
28/11/2025 - 17:30
Macro-économie / Taux
Compétitivité : le Parlement européen sonne l’alarme / Il appelle à un choc de gouvernance
28/11/2025 - 14:00
Macro-économie / Taux
En Chine, Emmanuel Macron va miser sur le rééquilibrage de la relation économique / Trois jours de discussions axées commerce, investissements et multilatéralisme
28/11/2025 - 10:00
 