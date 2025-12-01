Fiscalité
Taxation du patrimoine : le CPO jette un pavé dans la mare / Un grand soir fiscal jugé plus qu’indispensable
Avec plus de 113 milliards d’euros prélevés en 2024, la France reste l’un des pays qui taxe le plus le patrimoine… sans en retirer pourtant l’efficacité attendue, selon le dernier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. Concentration des richesses, épargne figée, successions mal adaptées à l’évolution démographique : l’institution rattachée à la Cour des comptes sonne l’alarme et réclame une remise à plat d’un système devenu, selon elle, aussi lourd qu’injuste.
01/12/2025 - 11:00
