Macro-économie / Taux / métaux / La Fabrique de l'industrie

Macro-économie / Taux
métaux / La Fabrique de l'industrie

Les métaux critiques préoccupent de plus en plus les entreprises tricolores /  Les investissements publics affluent pourtant

La vulnérabilité des approvisionnements européens et tricolores en métaux critiques a éclaté au grand jour ces dernières années et les différents acteurs privés et publics ont commencé à en prendre la mesure. La Fabrique de l’industrie vient de dévoiler une étude concernant la façon dont l’économie française perçoit la problématique et tente de s’y adapter. Les pouvoirs publics ne restent quant à eux pas les bras croisés avec 1,1 milliard d’euros injectés depuis 2022 pour permettre de relocaliser des activités minières et métallurgiques ainsi que le développement du recyclage de métaux.

05/12/2025 - 11:00
PAR Henri Bomont
Mine au Portugal. Photo by Henrique Campos / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
