Régulation / Concurrence / qwant / Google / Autorité de la concurrence
Régulation / Concurrence
qwant / Google / Autorité de la concurrence
Qwant essuie un revers face à Microsoft devant l’Autorité de la concurrence / Les positions de Google et sa notoriété ont notamment mis leur grain de sable
Alors que le moteur de recherche français avait saisi l’Autorité de la concurrence d’une demande de mesures conservatoires à l’encontre du géant américain, auquel il reprochait d’abuser de sa position dominante et de la situation de dépendance économique dans laquelle il le maintenait, le gendarme antitrust a considéré qu’il manquait d’éléments suffisamment probants pour le démontrer.
28/11/2025 - 18:20
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Distribution de carburants en Corse : TotalEnergies va faire appel de la décision de l’Autorité de la concurrence / Une amende de plus de 115 millions d’euros dont le bien-fondé est jugé injustifié
18/11/2025 - 11:30
Bruxelles ne baisse pas la garde avec son DMA / Une enquête ouverte sur Google en raison d'une politique de son moteur de recherche
13/11/2025 - 15:00
Microsoft et Google mettent le cap sur l’Europe pour construire de nouveaux centres de données / Des milliards d'euros d’investissements prévus au Portugal et en Allemagne
12/11/2025 - 18:05
L’Autorité de la concurrence honorée par la Global Competition Review / L’institution classée parmi les gendarmes anti-trust les plus influents au monde
03/10/2025 - 10:00
La start-up Perplexity se pose en acquéreur potentiel de Chrome / Une offre à 34,5 milliards de dollars à Google qui relève pour l'heure du pari
13/08/2025 - 12:00
Une année 2024 historique pour l’Autorité de la concurrence / Un rendement impressionnant pour des moyens limités
10/07/2025 - 15:00
Les pratiques de Meta dans la publicité en ligne ciblées par l’Autorité de la concurrence / Une notification de grief relative à un dossier déjà ouvert de plus longue date
10/07/2025 - 11:32
Ipsos obtient le feu vert de l’Autorité de la concurrence pour s’offrir The BVA Family / Un seuil de parts de marché cumulées recevable
13/06/2025 - 15:30