Macro-économie / Taux / Banque de France / bulletin / transition énergétique
Macro-économie / Taux
Banque de France / bulletin / transition énergétique
La balance commerciale tricolore bénéficie de la transition énergétique / L’ensemble des importateurs nets d'énergie fossile devrait en profiter
Les accords de Paris pourraient bien finir par bouleverser le commerce international. Au niveau mondial, le NGFS établit que le respect des engagements des pays pris dans la capitale française impliquent une chute de la consommation mondiale d’énergie fossile de l’ordre de 15 % en 2050 et une baisse des prix du pétrole d’environ 20 %.
28/11/2025 - 17:30
Un allié surprenant pour équilibrer la balance commerciale. Il se pourrait bien que les conséquences du réchauffement climatique contribuent à ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
