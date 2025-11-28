WAN
Entreprises / Actions / Vallourec / Investment grade / Notation

Entreprises / Actions
Vallourec / Investment grade / Notation

Triplé gagnant de notations "Investment Grade" pour Vallourec / Moody’s, S&P et Fitch valident sa solidité financière retrouvée

Après avoir vu sa notation de crédit être relevée par Fitch en avril, le spécialiste des tubes sans soudure a annoncé avoir également reçu celle de "Investment Grade" par Moody’s et S & P Global. De quoi être gradé ainsi par les trois principales agences, grâce à un plan de transformation rondement mené.

28/11/2025 - 16:45
PAR Noémie Helvig
Philippe Guillemot, président-directeur général de Vallourec (Photo by JOEL SAGET / AFP)
Philippe Guillemot, président-directeur général de Vallourec (Photo by JOEL SAGET / AFP)

Et de trois. Vallourec vient de recevoir la notation "Investment Grade" de la ...

