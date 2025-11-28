Entreprises / Actions / Vallourec / Investment grade / Notation
Triplé gagnant de notations "Investment Grade" pour Vallourec / Moody’s, S&P et Fitch valident sa solidité financière retrouvée
Après avoir vu sa notation de crédit être relevée par Fitch en avril, le spécialiste des tubes sans soudure a annoncé avoir également reçu celle de "Investment Grade" par Moody’s et S & P Global. De quoi être gradé ainsi par les trois principales agences, grâce à un plan de transformation rondement mené.
28/11/2025 - 16:45
Et de trois. Vallourec vient de recevoir la notation "Investment Grade" de la ...
