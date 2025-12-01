Dirigeants, gouvernance / Caisse des dépots / La Banque des Territoires
Banque des Territoires : Antoine Saintoyant confie les clientèles bancaires à Richard Curnier / Un expert de terrain pour une mission stratégique
À la Banque des Territoires, l’année 2026 s’ouvrira entre autres par un mouvement stratégique de premier plan : Antoine Saintoyant a décidé de propulser Richard Curnier au poste clé de directeur des clientèles bancaires. Déjà rompu aux responsabilités régionales et aux enjeux du groupe, ce dernier rejoindra le comité exécutif le 5 janvier et prendra les commandes d’une activité au cœur des missions publiques et financières de l’entité de la Caisse des Dépôts.
01/12/2025 - 09:00
