Macro-économie / Taux

Macro-économie / Taux

Alerte : S&P Global Ratings maintient la note de la France

A l’issue de l’examen de la solvabilité des administrations publiques hexagonales, l’agence de notation américaine a choisi de maintenir, à A+, leur note de crédit. Par ailleurs, la perspective associée demeure stable.

 

Cette décision n’est pas surprenante, le 17 octobre dernier, en avance sur son calendrier, la firme avait dégradé d’un cran la note de la France. « Compte tenu de la probabilité de modifications du projet de budget 2026, nous prévoyons que les déficits resteront élevés au cours des trois prochaines années », avait-elle notamment justifié.

28/11/2025 - 23:11
PAR Yoann Defrance
Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, et Roland Lescure, ministre de l'Economie et des Finances - Thomas SAMSON / AFP
Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, et Roland Lescure, ministre de l'Economie et des Finances - Thomas SAMSON / AFP
