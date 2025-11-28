Macro-économie / Taux
Macro-économie / Taux
Alerte : S&P Global Ratings maintient la note de la France
A l’issue de l’examen de la solvabilité des administrations publiques hexagonales, l’agence de notation américaine a choisi de maintenir, à A+, leur note de crédit. Par ailleurs, la perspective associée demeure stable.
Cette décision n’est pas surprenante, le 17 octobre dernier, en avance sur son calendrier, la firme avait dégradé d’un cran la note de la France. « Compte tenu de la probabilité de modifications du projet de budget 2026, nous prévoyons que les déficits resteront élevés au cours des trois prochaines années », avait-elle notamment justifié.
28/11/2025 - 23:11
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
La balance commerciale tricolore bénéficie de la transition énergétique / L’ensemble des importateurs nets d'énergie fossile devrait en profiter
28/11/2025 - 17:30
28/11/2025 - 14:00
En Chine, Emmanuel Macron va miser sur le rééquilibrage de la relation économique / Trois jours de discussions axées commerce, investissements et multilatéralisme
28/11/2025 - 10:00
Finances publiques : quand François Villeroy de Galhau se fait le thuriféraire de la « sagesse fiscale » / De la théorie à la pratique
27/11/2025 - 17:00
27/11/2025 - 16:30