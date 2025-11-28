Macro-économie / Taux
En Chine, Emmanuel Macron va miser sur le rééquilibrage de la relation économique / Trois jours de discussions axées commerce, investissements et multilatéralisme
Le président de la République se rendra en Chine du 3 au 5 décembre pour une visite d’État centrée sur les questions économiques et le dialogue stratégique avec Pékin. La France souhaite y défendre une relation commerciale plus équitable entre l’Union européenne et l’Empire du milieu.
28/11/2025 - 10:00
Dans un contexte mondial de tensions et de rivalités, la France espère trouver les mots pour convaincre Pékin ...
