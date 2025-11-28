WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Sur les marchés / Euronext / Euronext Tech Leaders / entreprises

Sur les marchés
Euronext / Euronext Tech Leaders / entreprises

Des "Euronext Tech Leaders" dont les performances sont toujours au rendez-vous / Et trouvant sur les marchés boursiers de quoi financer leur croissance

L’opérateur boursier paneuropéen a dévoilé, à l’occasion de la quatrième édition de son forum "Tech Leaders", une revue des performances et caractéristiques des 107 pépites de la Tech installées sur ses marchés et regroupées sous cette bannière. Des entreprises s’inscrivant, d’une manière plus générale, au cœur d’un écosystème technologique bien développé sur les différentes places boursières d’Euronext.

28/11/2025 - 11:03
PAR Noémie Helvig
(Photo by Ludovic MARIN / AFP)
(Photo by Ludovic MARIN / AFP)
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Evenements
Euronext décerne ses premiers Euronext Tech leaders Awards / Et les (grands) gagnants sont…
26/11/2025 - 14:00
Entreprises / Actions
Sixième trimestre d’affilée de croissance à deux chiffres pour Euronext / Le groupe annonce un nouveau programme de rachats d’actions
06/11/2025 - 17:47
Entreprises / Actions
Comment Euronext veut unifier le marché des ETF en Europe / De la cotation au règlement, un écosystème intégré pour gagner en efficacité
01/10/2025 - 14:00
Entreprises / Actions
Retards de paiement : la France parmi les derniers de la classe en Europe / Elle remporte même la palme de la pire trajectoire sur les deux dernières années
01/10/2025 - 11:00
Evenements
Euronext a officiellement fait son entrée au CAC 40 / La récompense de 10 ans de bataille pour créer une entreprise européenne et intégrée
22/09/2025 - 12:00
ESG
Euronext réaffirme son engagement dans la finance durable à l’occasion de sa Sustainability Week 2025 / Une panoplie de nouvelles initiatives pour plus de transparence, de comparabilité et d’innovation
15/09/2025 - 14:00
Entreprises / Actions
Le gouvernement veut pousser les entreprises à "oser" l’IA / Trois leviers d'action identifiés
01/07/2025 - 08:30
Macro-économie / Taux
France : le renouvellement des entreprises ne soutiendrait plus la croissance de la productivité / Les firmes établies peinent aussi à maintenir leur rang
18/06/2025 - 11:00
 