Les grandes entreprises européennes ont dépassé les attentes au troisième trimestre, dans un contexte de vents contraires pourtant persistants. Une dynamique qui tranche avec la saison nettement plus difficile traversée par les petites et moyennes valeurs françaises.

La salle de marché d’Euronext, témoin d’un troisième trimestre plus solide qu’anticipé (AFP)

La saison des résultats du troisième trimestre s’est refermée en Europe, offrant un panorama plus robuste qu’attendu. Une séquence marquée par une sous-estimation persistante des fondamentaux, tant le STOXX 600 a déjoué les prévisions. Il est vrai que "le niveau ...