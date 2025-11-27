WAN
Publications, Résultats / STOXX 600

Publications, Résultats
STOXX 600

Des bénéfices européens nettement supérieurs aux attentes / Un contraste marqué avec la récession des small et mid caps françaises

Les grandes entreprises européennes ont dépassé les attentes au troisième trimestre, dans un contexte de vents contraires pourtant persistants. Une dynamique qui tranche avec la saison nettement plus difficile traversée par les petites et moyennes valeurs françaises.

27/11/2025 - 18:00
PAR François Berthon
La salle de marché d’Euronext, témoin d’un troisième trimestre plus solide qu’anticipé (AFP)
La salle de marché d’Euronext, témoin d’un troisième trimestre plus solide qu’anticipé (AFP)

La saison des résultats du troisième trimestre s’est refermée en Europe, offrant un panorama plus robuste qu’attendu. Une séquence marquée par une sous-estimation persistante des fondamentaux, tant le STOXX 600 a déjoué les prévisions. Il est vrai que "le niveau ...

© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
