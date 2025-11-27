Macro-économie / Taux / Reeves / Royaume-Uni / Budget
Macro-économie / Taux
Reeves / Royaume-Uni / Budget
Un budget britannique qui rassure pour l’heure / Le gouvernement garde la confiance du marché
Présenté cette semaine, le budget britannique peine à remporter l’adhésion outre mesure, Rachel Reeves, la chancelière de l’Echiquier, vient d’annoncer que le gouvernement comptait bien équilibrer les comptes publics par des hausses d’impôts massives. Pour l’heure la hausse des prélèvements obligatoires – qui vont atteindre 38 % du PIB – n’a pas provoqué de panique sur les marchés. Reste à savoir si la trajectoire budgétaire va être respectée et sera soutenable politiquement.
27/11/2025 - 16:30
