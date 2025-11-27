WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche
BoE, imposition; budgetaire

Macro-économie / Taux / Reeves / Royaume-Uni / Budget

Macro-économie / Taux
Reeves / Royaume-Uni / Budget

Un budget britannique qui rassure pour l’heure / Le gouvernement garde la confiance du marché

Présenté cette semaine, le budget britannique peine à remporter l’adhésion outre mesure, Rachel Reeves, la chancelière de l’Echiquier, vient d’annoncer que le gouvernement comptait bien équilibrer les comptes publics par des hausses d’impôts massives. Pour l’heure la hausse des prélèvements obligatoires – qui vont atteindre 38 % du PIB – n’a pas provoqué de panique sur les marchés. Reste à savoir si la trajectoire budgétaire va être respectée et sera soutenable politiquement.
 

27/11/2025 - 16:30
PAR Henri Bomont
Rachel Reeves, la chancelière de l’Echiquier. HANDOUT / HOUSE OF COMMONS / AFP
Rachel Reeves, la chancelière de l’Echiquier. HANDOUT / HOUSE OF COMMONS / AFP
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Macro-économie / Taux
Allemagne : le Conseil des Sages s’en prend au bazooka budgétaire / Le déploiement du fonds spécial de 500 milliards d’euros questionné
14/11/2025 - 09:00
Macro-économie / Taux
Un ajustement budgétaire nécessaire pour stabiliser la dette publique / Des membres du CAE identifient pas moins de 170 leviers
16/10/2025 - 17:45
Fiscalité
Alerte : les dispositions fiscales du PLF 2025 que François Bayrou souhaite voir adopter
16/01/2025 - 15:59
Politique économique
Amélie de Montchalin a choisi son directeur de cabinet / Paul Bérard remplace Claire Durrieu aux Comptes publics
31/12/2024 - 16:00
Macro-économie / Taux
Des liens entre le Royaume-Uni et l’Europe qui se distendent depuis le Brexit / Des économies qui dépendent de moins en moins les unes des autres
30/12/2024 - 18:00
Fiscalité
Alerte : le Sénat adopte à l’unanimité le projet de loi spéciale
18/12/2024 - 16:37
Macro-économie / Taux
Sévères hausses d’impôts au Royaume-Uni / De quoi financer une augmentation des dépenses publiques
31/10/2024 - 16:45
Entreprises / Actions
TotalEnergies accélère son développement outre-Manche dans la mobilité électrique / Une alliance avec SSE pour créer "Source"
16/07/2024 - 10:00
 