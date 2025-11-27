Entreprises / Actions / Transmission d'entreprises / Pacte Dutreil / TPE-PME / ETI
Le mur des transmissions approche / Quelque 370 000 entreprises à céder et une France patronale qui peine encore à passer la main
Jamais la France n’aura eu autant d’entreprises à transmettre… et jamais leurs dirigeants n’auront été aussi peu prêts à lâcher prise. D’ici 2030, quelque 370 000 TPE, PME et ETI devront changer de mains, selon une étude de Bpifrance Le Lab. Un mur de transmissions trois fois plus élevé qu’aujourd’hui, alors même que 40 % des patrons concernés repoussent l’échéance, freinés par le manque de repreneurs, la peur du « deuil entrepreneurial » ou des financements introuvables. Résultat : au rythme actuel, à peine un tiers des transmissions nécessaires auront lieu, au risque de voir disparaître des milliers d’entreprises faute de successeurs. Une bombe silencieuse pour l’économie réelle, ses savoir-faire… et des emplois que les dirigeants veulent à tout prix préserver.