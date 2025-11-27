Publications, Résultats / Rémy Cointreau / Résultats / franck marilly / cognac
Franck Marilly ébauche son plan de transformation pour Rémy Cointreau / Les marchés l’ont entendu
La publication semestrielle de la maison de cognac et de spiritueux a fait état, comme attendu, d’indicateurs orientés à la baisse. Elle s’est en revanche accompagnée de plusieurs détails quant au plan de transformation que son nouveau directeur général est en train de construire et qu’il entend mettre en œuvre dans les prochains mois. De quoi, a-t-il assuré, permettre au groupe de renouer avec la croissance sur la seconde moitié de son exercice.
27/11/2025 - 16:00
