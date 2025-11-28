Le cabinet Weil, Gotshal & Manges renforce encore son pôle Corporate – M & A – Private Equity à Paris en promouvant trois figures maison : Alexandra Stoicescu, Guillaume de Danne et Romain Letard. Tous trois ont fait leurs armes au sein du cabinet et y ont bâti l’intégralité de leur parcours, symbole d’une fidélité rare dans le secteur. Avec ces nominations, l’équipe atteint 13 associés et souhaite confirmer son rôle de place forte sur les opérations de haut de bilan, les LBO d’envergure et les transactions stratégiques menées par les fonds et grands groupes internationaux.