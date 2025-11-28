Droit des sociétés / Weil, Gotschal & Manges / Cabinet d'avocats d'affaires
Droit des sociétés
Weil, Gotschal & Manges / Cabinet d'avocats d'affaires
Weil, Gotshal & Manges fait valoir la promotion interne / Alexandra Stoicescu, Guillaume de Danne et Romain Letard deviennent associés
Le cabinet Weil, Gotshal & Manges renforce encore son pôle Corporate – M & A – Private Equity à Paris en promouvant trois figures maison : Alexandra Stoicescu, Guillaume de Danne et Romain Letard. Tous trois ont fait leurs armes au sein du cabinet et y ont bâti l’intégralité de leur parcours, symbole d’une fidélité rare dans le secteur. Avec ces nominations, l’équipe atteint 13 associés et souhaite confirmer son rôle de place forte sur les opérations de haut de bilan, les LBO d’envergure et les transactions stratégiques menées par les fonds et grands groupes internationaux.
28/11/2025 - 09:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Arsene renforce son conseil en matière d’actifs immobiliers avec une expertise fiscalité locale / Marco Pereira à la manœuvre en vue des élections municipales de mars 2026
24/11/2025 - 10:00
Benjamin van Gaver, la volonté de résoudre plutôt que de vaincre / La médiation, l'une des cartes à la disposition de l'associé d'August Debouzy pour régler les contentieux de ses clients
20/11/2025 - 10:00
Renaud Christol, d’un collectif à l’autre pour le nouvel associé de Jeantet / L’héritage du sport de haut niveau dans la gestion des dossiers complexes en droit de la concurrence
23/10/2025 - 09:15
Mayer Brown se renforce en contentieux avec l’arrivée de Constance Belin / Une counsel en provenance de l’AMF
06/10/2025 - 14:00
Cécile Bienvenu-Luc rejoint Gide / Une création de poste pour renforcer la gouvernance du cabinet d'avocats
02/10/2025 - 11:00