WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Private Equity

Private Equity

Jolt Capital monte en puissance avec un premier closing à 600 millions / Un cinquième véhicule au service d’une stratégie deeptech de long cours

Avec 600 millions d’euros levés dès le premier closing, Jolt Capital confirme la force de son modèle deeptech, appuyé sur des performances éprouvées et sur des tendances séculaires qui ancrent ses secteurs d’intervention dans le temps long, à l’écart des effets de mode.

27/11/2025 - 15:00
PAR François Berthon
Jean Schmitt, le président fondateur de Jolt Capital
Jean Schmitt, le président fondateur de Jolt Capital

La deeptech européenne avance par paliers, et certains sont plus visibles que d’autres. Le premier closing de Jolt Capital V, porté à 600 millions d’euros, en fait ...

© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Private Equity
Un troisième trimestre (hyper) actif pour Tikehau Capital / La société de gestion anticipe un niveau de collecte record pour 2025
24/10/2025 - 10:45
Private Equity
Siparex franchit le cap des 100 millions d’euros pour Entrepreneurs 6 / Un premier closing porté par la fidélité des investisseurs historiques, au premier rang desquels Bpifrance
21/10/2025 - 09:15
Private Equity
Un été de retenue pour le capital-investissement français / Le troisième trimestre consacre la prudence des investisseurs
20/10/2025 - 09:00
Private Equity
Le private equity français garde le cap malgré les vents contraires / France Invest dresse le bilan du premier semestre
17/10/2025 - 11:00
Private Equity
Ardian réussit une levée record de 20 milliards de dollars / La résilience des infrastructures européennes séduit les investisseurs mondiaux
16/10/2025 - 14:30
 