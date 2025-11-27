Private Equity
Private Equity
Jolt Capital monte en puissance avec un premier closing à 600 millions / Un cinquième véhicule au service d’une stratégie deeptech de long cours
Avec 600 millions d’euros levés dès le premier closing, Jolt Capital confirme la force de son modèle deeptech, appuyé sur des performances éprouvées et sur des tendances séculaires qui ancrent ses secteurs d’intervention dans le temps long, à l’écart des effets de mode.
27/11/2025 - 15:00
La deeptech européenne avance par paliers, et certains sont plus visibles que d’autres. Le premier closing de Jolt Capital V, porté à 600 millions d’euros, en fait ...
