Alerte : la commission mixte paritaire sur le PLFSS 2026 s’avère non conclusive
Depuis 19 heures 30, sept députés et sept sénateurs étaient réunis en commission mixte paritaire (CMP) en vue de trouver un accord sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026.
Il vient d’être annoncé qu’aucun compromis n’avait pu être trouvé. Il y aura donc une nouvelle lecture à l’Assemblée nationale en séance publique à compter du 2 décembre.
26/11/2025 - 20:13
