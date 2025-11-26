Portée par la croissance fulgurante du marché indien et par la volonté de New Delhi de renforcer sa souveraineté aérienne, Safran accélère. Avec un nouveau centre MRO - un site dédié à la maintenance, réparation et révision des moteurs - et un renforcement du segment militaire, le groupe s’installe durablement au cœur de la modernisation aéronautique du pays.