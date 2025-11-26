Entreprises / Actions / Safran
Entreprises / Actions
Safran
L’axe aéronautique franco-indien se renforce / Safran investit massivement à Hyderabad
Portée par la croissance fulgurante du marché indien et par la volonté de New Delhi de renforcer sa souveraineté aérienne, Safran accélère. Avec un nouveau centre MRO - un site dédié à la maintenance, réparation et révision des moteurs - et un renforcement du segment militaire, le groupe s’installe durablement au cœur de la modernisation aéronautique du pays.
26/11/2025 - 18:16
À l’heure où la ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Safran, la force tranquille du CAC 40 / Résultats records et intégration stratégique de Collins Aerospace
31/07/2025 - 18:05
Safran passe l’épreuve britannique sur Collins / La plus grande acquisition du groupe depuis Zodiac devrait pouvoir aboutir
17/06/2025 - 17:36
Safran, allié décisif d’Airbus en 2024 / Le motoriste CFM a joué un rôle clé dans l’accélération des livraisons en fin d’année
10/01/2025 - 18:00
Safran laisse les investisseurs sur leur faim / Des marchés porteurs, mais des objectifs très prudents
05/12/2024 - 18:25
Pluie de contrats industriels pour la visite d’État d’Emmanuel Macron au Maroc / Plus de quarante patrons parmi l’impressionnante délégation française
29/10/2024 - 10:01