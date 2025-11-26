WAN
Entreprises / Actions / Safran

Entreprises / Actions
Safran

L’axe aéronautique franco-indien se renforce / Safran investit massivement à Hyderabad

Portée par la croissance fulgurante du marché indien et par la volonté de New Delhi de renforcer sa souveraineté aérienne, Safran accélère. Avec un nouveau centre MRO - un site dédié à la maintenance, réparation et révision des moteurs - et un renforcement du segment militaire, le groupe s’installe durablement au cœur de la modernisation aéronautique du pays.

26/11/2025 - 18:16
PAR François Berthon
Olivier Andriès, directeur général de Safran, et Narendra Modi, Premier ministre de l’Inde, lors de l’inauguration du nouveau centre MRO du groupe à Hyderabad
Olivier Andriès, directeur général de Safran, et Narendra Modi, Premier ministre de l’Inde, lors de l’inauguration du nouveau centre MRO du groupe à Hyderabad

À l’heure où la ...

© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
