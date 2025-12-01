Macro-économie / Taux / Apprentissage / Etat / coûts
Macro-économie / Taux
Apprentissage / Etat / coûts
L’apprentissage n’a pas tenu toutes ses promesses / Un financement conséquent qui produit des effets très hétérogènes
Les quelque 15 milliards d’euros consacrés à l’apprentissage par les finances publiques en 2023 sont la conséquence du succès de ce dispositif depuis sa réforme en 2018. Cette somme a triplé sur la période et suit logiquement l’explosion du nombre de contrats signés – 306 000 en 2017 contre 879 000 l’an passé – pourtant les progrès en termes d’employabilités sont loin d’avoir été significatifs. Un document élaboré sous la responsabilité de la direction générale du Trésor considère qu’au fur et à mesure que le niveau de diplôme des apprentis augmente l’effet sur l’insertion professionnelle est de plus en plus limité.
01/12/2025 - 17:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Quand Javier Milei vient faire la leçon à Davos / Le président argentin a déroulé son discours libéral
24/01/2025 - 17:31
La facture très salée des conflits entre entreprises en France / Et ce ne serait que la partie émergée de l’iceberg
06/01/2025 - 15:00
04/03/2024 - 16:30
Les économies issues du renouvelable pointent le bout de leur nez / Les énergies fossiles seraient de plus en plus coûteuses
06/09/2023 - 10:00
L’effet de levier de Bpifrance approuvé par le Sénat / Les fonds de garantie de place ne doivent pas se faire supplanter par les financements directs
21/07/2023 - 14:00
02/05/2023 - 16:09
26/04/2023 - 10:00
France : une note moins salée qu’escompté pour l’Etat en 2022 ? / Son déficit apparaît moins élevé que prévu
07/02/2023 - 11:00