WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Macro-économie / Taux / Apprentissage / Etat / coûts

Macro-économie / Taux
Apprentissage / Etat / coûts

L’apprentissage n’a pas tenu toutes ses promesses / Un financement conséquent qui produit des effets très hétérogènes

Les quelque 15 milliards d’euros consacrés à l’apprentissage par les finances publiques en 2023 sont la conséquence du succès de ce dispositif depuis sa réforme en 2018. Cette somme a triplé sur la période et suit logiquement l’explosion du nombre de contrats signés – 306 000 en 2017 contre 879 000 l’an passé – pourtant les progrès en termes d’employabilités sont loin d’avoir été significatifs. Un document élaboré sous la responsabilité de la direction générale du Trésor considère qu’au fur et à mesure que le niveau de diplôme des apprentis augmente l’effet sur l’insertion professionnelle est de plus en plus limité.

01/12/2025 - 17:00
PAR Henri Bomont
Forum Post Bac Drome Ardeche. Photo by Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP
Forum Post Bac Drome Ardeche. Photo by Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Entreprises / Actions
Quand Javier Milei vient faire la leçon à Davos / Le président argentin a déroulé son discours libéral
24/01/2025 - 17:31
Droit des sociétés
La facture très salée des conflits entre entreprises en France / Et ce ne serait que la partie émergée de l’iceberg
06/01/2025 - 15:00
Macro-économie / Taux
Le climat pèse déjà sur la croissance mondiale / Son impact menace de devenir encore plus grand
04/03/2024 - 16:30
Macro-économie / Taux
Les économies issues du renouvelable pointent le bout de leur nez / Les énergies fossiles seraient de plus en plus coûteuses
06/09/2023 - 10:00
Banques
L’effet de levier de Bpifrance approuvé par le Sénat / Les fonds de garantie de place ne doivent pas se faire supplanter par les financements directs
21/07/2023 - 14:00
Entreprises / Actions
L’Etat sera bientôt seul maître à bord d’EDF pour de bon / Un retard sans conséquence
02/05/2023 - 16:09
Indicateurs macros
Emploi : les raisons de sa résilience / Le plein-emploi pour 2027 loin d’être assuré
26/04/2023 - 10:00
Macro-économie / Taux
France : une note moins salée qu’escompté pour l’Etat en 2022 ? / Son déficit apparaît moins élevé que prévu
07/02/2023 - 11:00
 