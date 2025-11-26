Macro-économie / Taux / Espagne / OCDE / Mathias Cormann
Macro-économie / Taux
Espagne / OCDE / Mathias Cormann
L’Espagne n’est pas au bout de ses peines / L’OCDE recommande d’accélérer l’assainissement de ses finances publiques
Un bon élève qui doit maintenir ses efforts. C’est en substance le message que contient l’étude économique sur l’Espagne produite par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les pouvoirs publics locaux y sont incités à se doter de la plus grande marge de manœuvre possible pour affronter les chocs futurs. Les réformes structurelles doivent permettre de faire face tant au vieillissement de la population qu’aux conséquences du changement climatique.
26/11/2025 - 17:30
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Deux nouveaux numéros 2 font leur entrée à l’OCDE / František Ruzicka et Yasushi Masaki nommés secrétaires généraux adjoints
21/11/2025 - 09:00
La leçon de droit fiscal de Bercy au président de la Commission des finances de l’Assemblée nationale / Ces amendements qui pourraient coûter cher à la France
17/11/2025 - 15:00
Les restrictions à l’exportation sont sur la pente descendante / Un grand nombre de produits agricoles sont concernés
26/09/2025 - 14:00
25/09/2025 - 15:00
L’OCDE confirme entrevoir un ralentissement économique mondial en 2026 / Toutes les grandes puissances affectées
23/09/2025 - 11:00
Sodexo prêt à prendre davantage sa part sur le marché espagnol / Avec l’acquisition de Grupo Mediterránea
31/07/2025 - 16:30
09/07/2025 - 16:00
L’Espagne tire son épingle du jeu en termes d’investissements / Les fonds européens n’y sont pas étrangers
10/01/2025 - 16:00