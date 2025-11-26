Entreprises / Actions / IA / EDF / TotalEnergies / Airbus
Entreprises / Actions
IA / EDF / TotalEnergies / Airbus
L’IA et la data ont résolument de quoi être des vecteurs stratégiques pour les industriels français / Bernard Fontana, Patrick Pouyanné et Guillaume Faury en livrent quelques exemples
À l’occasion du sommet "Adopt AI", les patrons respectifs d’EDF, TotalEnergies et Airbus sont revenus sur la manière dont leur entreprise tirait parti de l’exploitation accrue de leurs données et de l’intelligence artificielle pour améliorer et affiner leurs activités et performances opérationnelles. Qu’il s’agisse d’approches partenariales ou de développement internes, les industriels ne semblent en tout cas pas manquer de cas d’usage et d’applications bien concrets. Sans oublier, pour maximiser leur impact, de permettre aux collaborateurs de leurs entreprises de savoir s’en saisir et de laisser, toujours, la décision humaine au centre du jeu.
26/11/2025 - 17:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Comment L’Oréal fait figure de modèle de déploiement de l’IA / Focaliser sur un cas d’usage vertical, investir dans les talents et savoir résister aux tendances numériques
21/11/2025 - 11:00
Distribution de carburants en Corse : TotalEnergies va faire appel de la décision de l’Autorité de la concurrence / Une amende de plus de 115 millions d’euros dont le bien-fondé est jugé injustifié
18/11/2025 - 11:30
EDF met en place un nouveau guichet pour ses contrats CAPN / Un dispositif ouvert à tous les acteurs du système électrique et plus seulement aux entreprises électro-intensives
13/11/2025 - 14:00
05/11/2025 - 14:00
Accusation de greenwashing : la mise au point de TotalEnergies / Un rappel des chiffres en faveur de la transition énergétique
24/10/2025 - 14:30
23/10/2025 - 07:13
10/10/2025 - 11:00
TotalEnergies officiellement aux commandes de « Centre Manche 2 » / Un investissement jamais vu en France depuis 30 ans à haute valeur exemplaire
24/09/2025 - 12:00