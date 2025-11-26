WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Entreprises / Actions / IA / EDF / TotalEnergies / Airbus

Entreprises / Actions
IA / EDF / TotalEnergies / Airbus

L’IA et la data ont résolument de quoi être des vecteurs stratégiques pour les industriels français / Bernard Fontana, Patrick Pouyanné et Guillaume Faury en livrent quelques exemples

À l’occasion du sommet "Adopt AI", les patrons respectifs d’EDF, TotalEnergies et Airbus sont revenus sur la manière dont leur entreprise tirait parti de l’exploitation accrue de leurs données et de l’intelligence artificielle pour améliorer et affiner leurs activités et performances opérationnelles. Qu’il s’agisse d’approches partenariales ou de développement internes, les industriels ne semblent en tout cas pas manquer de cas d’usage et d’applications bien concrets. Sans oublier, pour maximiser leur impact, de permettre aux collaborateurs de leurs entreprises de savoir s’en saisir et de laisser, toujours, la décision humaine au centre du jeu.

26/11/2025 - 17:00
PAR Noémie Helvig
(Photo by Henrique Campos / Hans Lucas via AFP)
(Photo by Henrique Campos / Hans Lucas via AFP)
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Publications, Résultats
Comment L’Oréal fait figure de modèle de déploiement de l’IA / Focaliser sur un cas d’usage vertical, investir dans les talents et savoir résister aux tendances numériques
21/11/2025 - 11:00
Droit de la concurrence
Distribution de carburants en Corse : TotalEnergies va faire appel de la décision de l’Autorité de la concurrence / Une amende de plus de 115 millions d’euros dont le bien-fondé est jugé injustifié
18/11/2025 - 11:30
Entreprises / Actions
EDF met en place un nouveau guichet pour ses contrats CAPN / Un dispositif ouvert à tous les acteurs du système électrique et plus seulement aux entreprises électro-intensives
13/11/2025 - 14:00
Entreprises / Actions
Projet Sizewell C : la réunion des poids lourds français / Bpifrance, EDF et Bouygues à la manœuvre
05/11/2025 - 14:00
Entreprises / Actions
Accusation de greenwashing : la mise au point de TotalEnergies / Un rappel des chiffres en faveur de la transition énergétique
24/10/2025 - 14:30
Entreprises / Actions
Alerte : Airbus, Leonardo et Thales s’unissent pour créer ensemble un acteur spatial européen
23/10/2025 - 07:13
Entreprises / Actions
Septembre record pour Airbus / Un défi de cadence inédit mais jugé crédible
10/10/2025 - 11:00
Entreprises / Actions
TotalEnergies officiellement aux commandes de « Centre Manche 2 » / Un investissement jamais vu en France depuis 30 ans à haute valeur exemplaire
24/09/2025 - 12:00
 