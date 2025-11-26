A l’issue d’une semaine d’examen en séance publique, les parlementaires de la chambre haute ont voté en faveur de l’adoption du budget de la Sécurité sociale pour 2026 (196 pour, 119 contre).

Ils ont notamment supprimé la suspension de la réforme des retraites et la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du capital que les députés avaient votées. En outre, ils ont rétabli le gel des prestations sociales proposé par le gouvernement, mais dans une version légèrement atténuée.

Une commission mixte paritaire (7 députés, 7 sénateurs) est prévue à 19 heures 30 pour concilier les vues des parlementaires des deux chambres.