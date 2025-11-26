Entreprises / Actions / Fnac Darty / ceconomy / JD.com
Entreprises / Actions
Fnac Darty / ceconomy / JD.com
Fnac Darty : Bercy a posé des conditions à JD. com pour s’installer indirectement à son capital / Acceptées, elles permettront à cette opération de ne pas avoir d’impact selon Roland Lescure
Le géant chinois du commerce en ligne, qui est en passe de mettre la main sur le deuxième actionnaire de l’enseigne, a accepté les conditions posées par Bercy pour s’installer à son capital. Alors que le dossier est surveillé de près côté français, au regard de la dimension culturelle de l’activité du groupe, JD. com devrait, d’après Roland Lescure, rester un actionnaire dormant, sans impact sur la gestion ou la gouvernance de l’entreprise.
26/11/2025 - 16:00
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Série d'été - ces jeunes leaders qui construisent la France de demain / Thibault Vigié, directeur de la stratégie et de la transformation de Fnac Darty
25/08/2025 - 09:00
Fnac Darty résiste et s’offre une fin de semestre dynamique / Le terrain d'exécution de son nouveau plan stratégique est préparé
24/07/2025 - 10:00
Désormais plus grand et plus européen, Fnac Darty se tient prêt / Et présentera un nouveau plan stratégique en juin
27/02/2025 - 09:15
Fnac Darty va régler 109 millions d’euros d’amende à l’Autorité de la concurrence / Des raisons à son choix de ne pas contester le grief
19/12/2024 - 15:00
La réouverture de l’OPA de Fnac Darty sur Unieuro a porté ses fruits / Près de 20 % du capital en plus et le retrait de cote qui arrive
13/11/2024 - 14:00