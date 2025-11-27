Macro-économie / Taux / Cabinet Arc / PGE / dépôt de bilan
Macro-économie / Taux
Cabinet Arc / PGE / dépôt de bilan
Les chefs d’entreprises tricolores ne croient plus à la croissance / Le Cabinet ARC constate les dégâts de l’instabilité politique
Ils ne sont plus que 10 % des chefs d’entreprises tricolores à envisager une croissance de leur activité dans les six mois à venir. Il fallait remonter au Covid pour trouver un chiffre aussi bas dans l’étude menée régulièrement par le cabinet ARC et l’IFOP. Sans surprise c’est l’instabilité politique qui constitue - pour 75 % des répondants - sans conteste la principale crainte. L’optimisme n’est pas de mise concernant les dépôts de bilan qui devraient continuer à progresser à en écouter les dirigeants d’entreprises.
27/11/2025 - 10:00
