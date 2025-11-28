Macro-économie / Taux
Compétitivité : le Parlement européen sonne l’alarme / Il appelle à un choc de gouvernance
Dans une résolution inspirée du rapport Draghi, les eurodéputés réclament une refonte radicale des mécanismes de décision de l’UE, jugeant que la gouvernance actuelle constitue l’un des principaux freins à la compétitivité et à la puissance européenne.
28/11/2025 - 14:00
Tout commence par la gouvernance. C’est le message central d’une résolution adoptée par le Parlement européen, consacrée aux aspects institutionnels du rapport Draghi sur la compétitivité. Le texte, ...
