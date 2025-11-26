Fiscalité / Crédit impôt recherche / impôt sur les sociétés
Les grandes entreprises assurent près de la moitié des recettes mondiales d’impôt sur les sociétés / La générosité de la France en matière de R&D n’a plus rien d’exceptionnel
Les grandes entreprises n’ont jamais autant contribué aux finances publiques. Selon l’OCDE, les multinationales ont assuré 47,1 % des recettes mondiales d’impôt sur les sociétés en 2022. Et si la France - où le taux légal grimpe à 36,1 % en 2025 sous l’effet d’une surtaxe exceptionnelle -, se targue de sa générosité en matière d’amortissement des dépenses de R & D, celle-ci n’a plus rien d’exceptionnel : elle s’inscrit désormais dans une tendance mondiale.
