Eutelsat entre dans la phase la plus large de sa recapitalisation. Le lancement de l’augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription parachève un dispositif pensé pour alléger le levier, sécuriser les financements export à venir et accompagner la montée en puissance du LEO. Une séquence qui conditionne autant la trajectoire industrielle que la crédibilité du groupe sur les marchés.