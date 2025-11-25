Entreprises / Actions / Eutelsat
Entreprises / Actions
Eutelsat
Eutelsat enclenche la phase décisive de sa recapitalisation / 670 millions d’euros pour compléter le plan global de 1,5 milliard
Eutelsat entre dans la phase la plus large de sa recapitalisation. Le lancement de l’augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription parachève un dispositif pensé pour alléger le levier, sécuriser les financements export à venir et accompagner la montée en puissance du LEO. Une séquence qui conditionne autant la trajectoire industrielle que la crédibilité du groupe sur les marchés.
25/11/2025 - 18:15
L’annonce d’Eutelsat marque l’ultime séquence d’un ...
