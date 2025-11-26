WAN
La marche en avant de la tokenisation ouvre plusieurs boulevards aux banques / L'architecture du système monétaire européen ne devrait pas être chamboulée par sa numérisation

Lors de la conférence annuelle de l'ACPR, placée cette année sous le thème de la stabilité financière, une table ronde ayant réuni plusieurs experts des innovations financières, à la Banque de France et chez Société Générale, sont revenus sur les opportunités qu'offraient ces dernières au secteur. Si elles sont bien évaluées, reste aussi à ne pas les transformer en risque.

26/11/2025 - 09:02
PAR Noémie Helvig
Crédits : ACPR
