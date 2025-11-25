Les quinze ans de l’ACPR étaient l’occasion de réunir une grande partie du monde économique et financier à la Maison de la Chimie. Au-delà des rappels sur l’histoire de l’institution ou autre revue des missions de celle-ci, Olivier Garnier, chef-économiste et directeur général des statistiques, des études et de l’international à la Banque de France, s’est entretenu avec des représentants des grandes maisons hexagonales - Crédit Agricole S.A, Groupe Société Générale, BNP Paribas ou encore Coface - sur la façon dont ils percevaient les évolutions récentes qu’elles soient liées à l’IA, à la dette publique ou encore à la géopolitique.