Macro-économie / Taux
Finances publiques : la Commission européenne avalise les efforts de la France / Mais elle reconnaît que l’incertitude est grande pour 2026
Amenée à examiner le projet de budget pour 2026 présenté par le gouvernement, Bruxelles a donné un satisfecit, estimant que l’ajustement proposé est en ligne avec les règles budgétaires européennes, pointant toutefois l’incertitude « considérable » l’entourant du fait des discussions parlementaires en cours.
25/11/2025 - 17:30
La Commission européenne donne un bon point à la France. Ces dernières semaines, Bruxelles s’est penchée sur le projet de ...
© Copyright WanSquare
