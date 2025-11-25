WAN
Crédit Mutuel Arkéa nomme un nouveau directeur Finance et Performance Globale / Philippe Bauda succède à Marc Paradis dans un contexte de transformation stratégique

Le Crédit Mutuel Arkéa poursuit la recomposition de sa gouvernance financière avec la nomination de Philippe Bauda à la direction Finance et Performance Globale. Pilier du groupe, l’expert de 47 ans succède ainsi à Marc Paradis pour accompagner la mise en œuvre du plan stratégique « Faire 2030 » et piloter, en première ligne, les trajectoires financières et extra-financières de la banque.

25/11/2025 - 16:00
PAR Alexandra Milleret
Philippe Bauda (Crédit Mutuel Arkéa)
Philippe Bauda (Crédit Mutuel Arkéa)

Près d’un an après le départ d’Anne ...

