Droits de douane sur l'acier : Washington met la réglementation de la Tech dans la balance

Alors que l’Europe cherche des moyens de soulager son industrie sidérurgique, notamment en explorant des voies de baisse des droits de douane américains, Washington n’apparaît pas complètement fermée à la discussion. Un "rééquilibrage" de la réglementation européenne de la Tech semblerait toutefois devoir intervenir en préalable.