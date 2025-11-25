Quelques mois après l’arrivée de Matthieu Caloni à la direction administrative et financière, l’enseigne propulse Elsa Haddad à la tête de la Finance, de la Stratégie et de la Transformation. À 36 ans et présente aux Galeries Lafayette depuis 2018, elle fera son entrée au comité exécutif dès le 1er décembre.