Dirigeants, gouvernance
Elsa Haddad promue aux Galeries Lafayette / Elle devient directrice Finance, Stratégie et Transformation
Quelques mois après l’arrivée de Matthieu Caloni à la direction administrative et financière, l’enseigne propulse Elsa Haddad à la tête de la Finance, de la Stratégie et de la Transformation. À 36 ans et présente aux Galeries Lafayette depuis 2018, elle fera son entrée au comité exécutif dès le 1er décembre.
25/11/2025 - 15:00
Le groupe dirigé par Arthur Lemoine fait encore évoluer son organisation. Alors ...
