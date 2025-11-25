WAN
Entreprises / Actions / Nexans

Entreprises / Actions
Nexans

Nexans recrute son nouveau directeur financier chez Renault / Avec Vincent Piquet, le groupe finalise la recomposition de son exécutif

La nomination de Vincent Piquet comme directeur financier parachève la recomposition du sommet exécutif de Nexans. Elle intervient au moment où le groupe aborde une phase d’intensification de sa stratégie d’électrification, portée par un plan 2025–2028 qui vise à accélérer la croissance rentable et la modernisation industrielle.

25/11/2025 - 14:30
PAR François Berthon
Le nouveau directeur financier de Nexans, Vincent Piquet.
Le nouveau directeur financier de Nexans, Vincent Piquet.

En l’espace de quelques semaines, Nexans a renouvelé les deux têtes de son exécutif. Tandis que le remplacement surprise de Christopher Guérin ...

