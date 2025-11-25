Entreprises / Actions / Veolia / GreenUp
Entreprises / Actions
Veolia / GreenUp
Veolia veut (aussi) devenir le leader du chauffage urbain en Europe / Ecothermal Grid, une nouvelle offre pour mettre le charbon hors-jeu
Porté par un marché du chauffage urbain en plein essor, Veolia vient de dévoiler, depuis Poznań en Pologne, une nouvelle ambition d’envergure : devenir d’ici 2030 le leader européen du chauffage urbain, secteur clé pour la décarbonation. Pour ce faire, l’entreprise lance Ecothermal Grid, une nouvelle offre mêlant renouvelables, récupération de chaleur et intelligence artificielle. Avec un objectif de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires pour cette seule activité et un portefeuille de projets britanniques d’un milliard de livres, le groupe veut faire du chauffage urbain l’un des nouveaux leviers financiers de sa stratégie GreenUp.
25/11/2025 - 12:00
