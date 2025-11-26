WAN
coopération; Draghi; Rhin

Macro-économie / Taux / Allemagne / Sébastien Martin / France

Macro-économie / Taux
Allemagne / Sébastien Martin / France

Le couple franco-allemand continue à espérer relancer l’Europe / La journée franco-allemande de l'Économie a réuni les acteurs des deux pays

Un conseil des ministres commun à Toulon qui ne date que de la fin de l’été et voilà déjà que Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l’Industrie, accueillait Thomas Steffen, secrétaire d’État au ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie, à Bercy pour évoquer le nécessaire sursaut européen. La journée franco-allemande de l’Economie ne s’est pas cantonnée aux interventions de la sphère gouvernementale mais a également vu économistes et dirigeants évoquer la complémentarité entre les deux rives du Rhin face à leurs défis communs.

26/11/2025 - 11:00
PAR Henri Bomont
Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'Industrie, accueillait Thomas Steffen, secrétaire d'État au ministère fédéral de l'Économie et de l’Énergie, à Bercy ce lundi. Crédits Maxime Pannier.
