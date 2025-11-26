Macro-économie / Taux / Allemagne / Sébastien Martin / France
Le couple franco-allemand continue à espérer relancer l’Europe / La journée franco-allemande de l'Économie a réuni les acteurs des deux pays
Un conseil des ministres commun à Toulon qui ne date que de la fin de l’été et voilà déjà que Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l’Industrie, accueillait Thomas Steffen, secrétaire d’État au ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie, à Bercy pour évoquer le nécessaire sursaut européen. La journée franco-allemande de l’Economie ne s’est pas cantonnée aux interventions de la sphère gouvernementale mais a également vu économistes et dirigeants évoquer la complémentarité entre les deux rives du Rhin face à leurs défis communs.
26/11/2025 - 11:00
