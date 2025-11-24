Entreprises / Actions / Air France - KLM
Entreprises / Actions
Air France - KLM
TAP, la pièce manquante du long-courrier Air France-KLM / Lisbonne ouvrirait des relais puissants vers le Brésil
TAP offre à Air France-KLM un hub lisboète aux synergies uniques, du Brésil à l’Afrique lusophone. Mais la bataille s’annonce serrée avec IAG et Lufthansa, et le verdict dépendra des paramètres que Lisbonne jugera les plus pertinents.
24/11/2025 - 18:13
La séquence de la semaine dernière a constitué la première étape concrète d’un dossier en préparation depuis plusieurs mois. Air France-KLM a officialisé son intérêt le 19 novembre. Lufthansa l’a suivi dès le 20, puis IAG, propriétaire ...
© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
à lire aussi
Air France-KLM en équilibre instable / Sous la pression combinée des redevances, de la fiscalité et de réservations qui ralentissent
06/11/2025 - 18:15
Air France-KLM monte à bord de la Scandinavie avec SAS / Copenhague bientôt au rang de hub stratégique
04/07/2025 - 17:00
Passation de pouvoir actée chez Air France-KLM / Anne-Marie Couderc a passé le témoin à Florence Parly
05/06/2025 - 13:05
Air France-KLM maintient son cap grâce à une solide activité passagers / Le groupe améliore ses résultats et prépare l’arrivée de Florence Parly
30/04/2025 - 18:00
Face à une fiscalité menaçante, Air France-KLM pourrait se redéployer aux Pays-Bas / En réduisant son activité en France
14/10/2024 - 15:00