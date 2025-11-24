WAN
SQUARE
menu
 
!
L'info stratégique
en temps réel
WAN
SQUARE
Abonnez-vous
Consultez aussi La lettre de l’Expansion
menu
recherche
recherche

Entreprises / Actions / Casino

Entreprises / Actions
Casino

« Renouveau 2030 » devra marquer un vrai tournant opérationnel pour Casino / Une ambition liée à la réussite du nouveau chantier financier

Le distributeur dévoile une extension de sa feuille de route avec « Renouveau 2030 », qui vise à moderniser l’ensemble de ses enseignes et à redresser durablement sa performance. Un plan exigeant, dont la réussite repose toutefois sur un rééquilibrage financier ambitieux et des négociations complexes avec les créanciers.

24/11/2025 - 15:00
PAR François Berthon
Philippe Palazzi, le directeur général de Casino (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)
Philippe Palazzi, le directeur général de Casino (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)

"Les premiers signes de redressement sont tangibles". En présentant lundi le plan "Renouveau 2030", Philippe Palazzi a naturellement inscrit le groupe dans la trajectoire du plan "Renouveau ...

© Copyright WanSquare
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation écrite
ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
Abonnez-vous ou achetez à l’unité
Je suis déjà abonné
Mot de passe oublié ?
à lire aussi
Entreprises / Actions
Casino face aux attaques de son ancienne pépite brésilienne / Assaí sur le point d'ouvrir un front judiciaire
29/09/2025 - 17:00
Publications, Résultats
Casino amorce son redressement / Premiers progrès tangibles, mais le groupe reste sur la corde raide
30/07/2025 - 14:30
Entreprises / Actions
L’interminable calvaire boursier de Casino / La feuille de route laisse les marchés dubitatifs
17/12/2024 - 17:45
Entreprises / Actions
Casino veut réinventer la proximité / Un plan ambitieux accueilli avec scepticisme
15/11/2024 - 14:00
Dirigeants, gouvernance
Grégory Rabuel prend la tête du puissant syndicat « Casinos de France » / Un nouveau président pour un lobbying qui s’annonce d’ores et déjà très actif
04/07/2024 - 11:00
 