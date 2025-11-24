Entreprises / Actions / Casino
« Renouveau 2030 » devra marquer un vrai tournant opérationnel pour Casino / Une ambition liée à la réussite du nouveau chantier financier
Le distributeur dévoile une extension de sa feuille de route avec « Renouveau 2030 », qui vise à moderniser l’ensemble de ses enseignes et à redresser durablement sa performance. Un plan exigeant, dont la réussite repose toutefois sur un rééquilibrage financier ambitieux et des négociations complexes avec les créanciers.
24/11/2025 - 15:00
"Les premiers signes de redressement sont tangibles". En présentant lundi le plan "Renouveau 2030", Philippe Palazzi a naturellement inscrit le groupe dans la trajectoire du plan "Renouveau ...
