Actuellement associé au sein de l’activité de conseil aux entreprises de PwC aux États-Unis, Jon Nelson va rejoindre le constructeur automobile en janvier afin de diriger ses services financiers et ses sociétés de leasing. Des fonctions nouvellement créées pour cet habitué de la maison, qu’il exercera sous la responsabilité du directeur financier, ayant lui-même été nommé à son poste il y a deux mois.
24/11/2025 - 16:00
