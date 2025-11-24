WAN
Dirigeants, gouvernance / Stellantis

Dirigeants, gouvernance
Stellantis

Jon Nelson revient chez Stellantis à un poste nouvellement créé / Sous la responsabilité du directeur financier, il pilotera les services financiers et les sociétés de leasing

Actuellement associé au sein de l’activité de conseil aux entreprises de PwC aux États-Unis, Jon Nelson va rejoindre le constructeur automobile en janvier afin de diriger ses services financiers et ses sociétés de leasing. Des fonctions nouvellement créées pour cet habitué de la maison, qu’il exercera sous la responsabilité du directeur financier, ayant lui-même été nommé à son poste il y a deux mois.

24/11/2025 - 16:00
PAR Noémie Helvig
Jon Nelson, crédits : Stellantis
Jon Nelson, crédits : Stellantis

Jon Nelson fait ...

